Реал одержал тяжёлую победу над Сельтой, потеряв из-за травмы трёх игроков

Мадридский Реал в матче 12-го тура Ла Лиги одержал трудную, но очень результативную победу над Сельтой, поплатившись за это травмами трёх футболистов.

Первый тайм проходил довольно ровно и отличался большим количеством единоборств и фолов. К его концу Реал из-за травм потерял Каземиро и Серхио Регилона, а Сельта за четыре минуты набрала три жёлтых карточки. О футболе команды также не забыли: так, "бланкос" могли выйти вперёд уже на 2-й и 3-й минутах матча, но Карим Бензема из пределов штрафной пробивал неточно. Француз вообще был лучшим в составе гостей, поэтому не удивительно, что именно он и стал автором гола на 23-й минуте: нападающий классно открылся за спинами защитников, получил шикарную передачу от Модрича и в ближнем бою переиграл Альвареса – 0:1. На 35-й он мог оформить ассист, вовремя включившись в штрафной, переиграв защитника и отыграв голкипера, но после его передачи Кроос не смог попасть в пустые ворота.

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Сельта также действовала агрессивно. Несколько мощных ударов из пределов штрафной по дальним углам удались Софьяну Буффалю и Браису Мендесу, однако им или не хватало точности, или их парировал Куртуа. Особенно эффектно все эти исполнители сыграли в конце тайма, когда первый на клочке поля обыграл трёх соперников и выкатил передачу на второго, а его удар парировал третий. Наиболее острый момент хозяев произошел на 19-й минуте, когда Йокушлу попал в штангу после подачи с углового. В целом же Сельта выглядела невероятно конкурентно.

Второй тайм для Реала начался неплохо. Блестящий Карим Бензема продолжил разрывать оборону Сельты и очень быстро забил второй гол – точнее, стал соавтором курьёзного автогола. Одриоссола отобрал мяч перед штрафной и отдал на Карима, тот вошел внутрь, раскрутил защитника и мощно пробил в ближний угол – мяч попал в Альвареса, от него в штангу, а от неё вылетал в поле. К сожалению для Сельты, на его пути был Кабрал, от которого мяч и влетел в ворота – 0:2. Впрочем, через несколько минут хозяева отыграли этот мяч: Мендес выполнил шикарную передачу в штрафную на Мальйо, о котором забыл Рамос, а капитан Сельты с его позиции красиво пробил в касание – 1:2!

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Последние 20 минут едва не превратились для Мадрида в катастрофу. На 66-й минуте Начо упал на газон и показал, что не сможет продолжить игру. За время его отсутствия Сельта перехватила инициативу и имела шанс сравнять счет, но Куртуа в отчаянном прыжке парировал удар Аспаса метров с 23-х. Кроме того, едва не травмировался Одриоссола, которому упали на ногу, но в этом же эпизоде ​​Бензема мог оформить хет-трик – после передачи Альваро он с близкого расстояния пробил мимо ворот. На 70-х минутах стало заметными ковыляния Гарета Бэйла, однако валлиец мужественно играл до конца.

Впрочем, гостям удалось выровнять поединок и вновь начать проводить атаки. В конце концов, за своё мужество игроки Реала были вознаграждены на 81-й минуте: Одриоссола ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо Хунки и был грубо сбит. Арбитр назначил пенальти, а Серхио Рамос подошел к "точке" и вновь выполнил паненку – и снова успешно. Ну а после того, как Кабрал на 87-й минуте получил вторую жёлтую, с именем победителя всё стало ясно. Впрочем, команды и не думали останавливаться: Дани Себальйос на 90+2-й минуте с дальнего расстояния зарядил шедевр в девятку ворот Сельты, а Браис Мендес через две минуты сделал счёт более красивым, расстреляв Куртуа из пределов штрафной.

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Реал добыл очень тяжёлую победу, набрав 20 очков и оставшись на шестой строчке. Сельта имеет в своем активе лишь 14 очков и идёт на четырнадцатой позиции.

Чемпионат Испании 2018/2019, 12-й тур

Сельта – Реал Мадрид – 2:4

Голы: Мальйо, 61, Мендес, 90+4 – Бензема, 23 Кабрал, 56 (автогол), Рамос, 83 (пен), Себальйос, 90+2

Удаление: Кабрал, 87 (вторая желтая)