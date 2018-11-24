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Эйбар сенсационно разгромил Реал: 13 тур Ла Лиги, матчи субботы

15:58 168 Читати українською
Эйбар сенсационно разгромил Реал: 13 тур Ла Лиги, матчи субботы
Радость игроков Эйбара / официальный сайт Ла Лиги

В матче 13 тура Ла Лиги Реал на выезде крупно уступил Эйбару и прервал свою 4-х матчевую победную серию. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 13 тур

Эйбар – Реал – 3:0

Голы: Эскаланте, 16, Энрич, 52, Кике, 57

Валенсия – Райо Вальекано – начало матча в 17:15

Уэска – Леванте – начало матча в 19:30

Начало игры было за хозяевами и уже на 3 минуте Кике попал в стойку ворот Куртуа. А чуть позже Эскаланте вывел Эйбар вперед в счете после отскока от вратаря. Реал активизировался и возможность сравнять счет упустил Бэйл, однако вратарь спас после удара валлийца со штрафного. А после перерыва Энрич удвоил преимущество Эйбара, а через 5 минут ассистировал Кике, который довел счет до разгромного. Таким образом Эйбар прервал 4-х матчевую победную серию Реала и нанес первое поражение Солари во главе мадридского клуба.

Солари стартовал лучше всех тренеров Реала в истории

Благодаря этой победе Эйбар вплотную приблизился к Реала, набрав 18 очков и поднявшись на 7 место. "Королевский" клуб с 20 пунктами расположился на ступеньку выше.

Испания13 турІпуруа (Эйбар)

Эйбар - Реал Мадрид: Суббота 24 ноября 2018

Эйбар
Матч окончен
3 : 0
Реал Мадрид
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