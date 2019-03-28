Солари не ожидал, что его уволят из Реала до конца сезона

Бывший наставник Реала Сантьяго Солари планировал доработать до конца текущего сезона.

Сантьяго Солари отдыхает на Ибице после своей отставки с поста главного тренера Реала.

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По информации El Confidencial, аргентинец не ожидал, что руководство "сливочных" не даст ему доработать до конца сезона 2018/19.

11 марта Солари был отправлен в отставку, а президент клуба Флорентино Перес вновь назначил Зинедина Зидана.

Специалисту дали понять, что хотят оставить его в структуре "королевского клуба", но пока нет никакой конкретики.

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