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Соларі не очікував, що його звільнять з Реала до кінця сезону

14:59 540 Читать на русском
Соларі не очікував, що його звільнять з Реала до кінця сезону
Сантьяго Соларі / соцмережі

Колишній наставник Реала Сантьяго Соларі планував допрацювати до кінця поточного сезону.

Сантьяго Соларі відпочиває на Ібіці після своєї відставки з посади головного тренера Реала.

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За інформацією El Confidencial, аргентинець не очікував, що керівництво "вершкових" не дасть йому допрацювати до кінця сезону 2018/19.

11 березня Соларі був відправлений у відставку, а президент клубу Флорентіно Перес знову призначив Зінедіна Зідана.

Фахівцю дали зрозуміти, що хочуть залишити його в структурі "королівського клубу", але наразі немає жодної конкретики.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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