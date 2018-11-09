Солари будет тренировать Реал минимум до Рождества, – Marca

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари станет полноценным тренером мадридцев и будет тренировать команду минимум до Рождества.

Руководство мадридского Реала довольно работой Сантьяго Солари и оставит его у руля команды как минимум до Рождества, сообщает Marca.

42-летний аргентинец стал исполняющим обязанности наставника "Галактикос" после разгромного поражения от Барселоны в Эль Класико. В трех матчах под руководством Солари Реал одержал 3 победы, забив при этом 11 голов.

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Одна из причин назначения Солари на постоянной основе – в Испании можно тренировать команду в роли исполняющего обязанности не более двух недель. В случае с Реалом этот срок истекает 11 ноября. Главной задачей тренера до конца года станет максимальное сокращение отставания от Барселоны в Ла Лиге, которое сейчас составляет 7 очков.

Впрочем, Флорентино Перес пока не спешит доверять Солари руководство Реалом на более долгий срок. Босс мадридцев понимает, что улучшение результатов Реала может носить временный характер. Победа на Клубном чемпионате мира, который состоится в декабре, увеличит шансы Солари доработать главным тренером "сливочных" как минимум до конца сезона.

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