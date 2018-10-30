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Солари – основной кандидат на пост тренера Реала, – СМИ

29 октября 20:16 308 Читати українською
Солари – основной кандидат на пост тренера Реала, – СМИ
Сантьяго Солари / Фото DIARIO AS

Мадридский Реал, скорее всего, в ближайшее время объявит имя нового тренера клуба.

Руководство Реала намерено назначить Сантьяго Солари на пост главного тренера клуба, сообщает издание AS.

Лопетеги попрощался с игроками Реала после матча с Барселоной

Аргентинский специалист тренирует молодежную команду Реала Кастилью течение последних трех лет и хорошо знает "сливочных" изнутри.

Ранее сообщалось, что руководство клуба хочет пригласить итальянского специалиста Антонио Конте, но сейчас президент Реала Флорентино Перес склоняется именно к назначению внутреннего кандидата.

Напомним, после позорного поражения от Барселоны (1:5) в СМИ появилась информация, что нынешний наставник "королевского клуба" Хулен Лопетеги будет уволен в ближайшее время.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Солари Сантьяго Солари Антонио Конте Антонио Конте Реал Мадрид Кастилья Флорентино Перес
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