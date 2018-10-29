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Соларі – основний кандидат на посаду тренера Реала, – ЗМІ

20:15 1575 Читать на русском
Соларі – основний кандидат на посаду тренера Реала, – ЗМІ
Сантьяго Соларі / Фото DIARIO AS

Мадридський Реал, скоріш за все, вже найближчим часом оголосить ім'я нового тренера клубу.

Керівництво Реала має намір призначити Сантьяго Соларі на посаду головного тренера клубу, повідомляє видання AS.

Лопетегі попрощався з гравцями Реала після матчу з Барселоною

Аргентинський фахівець тренує молодіжну команду Реала Кастілью протягом останніх трьох років та добре знає "вершкових" зсередини.

Раніше повідомлялось, що керівництво клубу хоче запросити італійського фахівця Антоніо Конте, але зараз президент Реала Флорентіно Перес схиляється саме до призначення внутрішнього кандидата.

Нагадаємо, після ганебної поразки від Барселони (1:5) у ЗМІ з'явилась інформація, що нинішній наставник "королівського клубу" Хулен Лопетегі буде звільнений найближчим часом.

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