Лопетеги попрощался с игроками Реала после матча с Барселоной

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги, скорее всего, уже знает о своем будущем у руля мадридцев.

После разгромного поражения от Барселоны (1:5) Лопетеги встретился с игроками Реала в раздевалке чтобы попрощаться, сообщает Мarca.

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По информации издания, наставник поблагодарил подопечных за четыре с половиной месяца, которые они провели вместе. Так как об увольнении пока не было объявлено официально, Лопетеги добавил, что это "на всякий случай".

Ранее в СМИ появилась информация, что вероятным преемником Хулена станет бывший тренер Челси Антонио Конте.

Напомним, после поражения Реал остается на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

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