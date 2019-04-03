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Соль показал в Instagram, что занимается изучением украинского языка

10:59 86 Читати українською
Соль показал в Instagram, что занимается изучением украинского языка
Фран Соль / ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Фран Соль во время восстановления после травмы изучает украинский язык.

Фран Соль в своем Instagram попытался похвастаться знанием украинского языка. Нападающий снял на видео, как его жена занимается на тренажере и написал: "Хорошего дня! Мы с Аидой сохраняем повседневную жизнь".

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Чуть позже испанец извинился перед болельщиками за ошибки и отметил, что очень старается в изучении языка.

"Я очень стараюсь в изучении украинского языка. Простите за ошибки", – написал нападающий.

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Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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