Соль не имеет перспектив в Динамо, – Цыганык

Ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык поделился пессимистичным прогнозом относительно будущего Франа Соля в составе киевского Динамо.

"Он достаточно "хрупкий". Его покупали с травмой. Как следствие – он пропустил полгода в Динамо. Сейчас он начинает набирать форму, но на его месте уже играют другие футболисты. Сколько забил Соль, и сколько забили Русин и Супряга?

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У Соля нет скорости, нет, в принципе, дриблинга. Он комфортно чувствует себя только в штрафной, но это ограничено для такой команды как Динамо. К тому же, те эпизоды, которые у него есть, он решить не может. Я не вижу перспектив у Соля в Динамо. И что с ним делать – это вопрос.

Я считаю, что скорее Супряга или Русин могут вернуться в Динамо и сыграть, чем Соль выйдет на уровень, чтобы быть конкурентным. Пока Соля в Динамо я не вижу", – сказал Цыганык в эфире ЦиганикLive.

К слову, Соль только в прошлом туре УПЛ впервые получил место в стартовом составе Динамо с начала сезона 2019/20. Испанец сыграл 57 минут против СК Днепр-1, однако результативными действиями не отметился.

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