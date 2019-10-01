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Соль не має перспектив у Динамо, – Циганик

20:18 450 Читать на русском
Соль не має перспектив у Динамо, – Циганик
Фран Соль / Фото офіційного сайту Динамо

Ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик поділився песимістичним прогнозом щодо майбутнього Франа Соля у складі київського Динамо.

30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков
 
30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков

"Він достатньо "крихкий". Його купували з травмою. Як наслідок – він пропустив півроку в Динамо. Зараз він починає набирати форму, але на його місці вже грають інші футболісти. Скільки забив Соль, і скільки забили Русин і Супряга?

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У Соля немає швидкості, немає, в принципі, дриблінгу. Він комфортно почуває себе тільки у штрафному майданчику, але це обмежено для такої команди як Динамо. До того ж, ті епізоди, які у нього є, він вирішити не може. Я не бачу перспектив у Соля в Динамо. І що з ним робити – це питання.

Я вважаю, що радше Супряга чи Русин можуть повернутися в Динамо і заграти, ніж Соль вийде на рівень, щоб бути конкурентним. Поки що Соля у Динамо я не бачу", – сказав Циганик в ефірі ЦиганикLive.

До слова, Соль лише у минулому турі УПЛ вперше отримав місце у стартовому складі Динамо з початку сезону 2019/20. Іспанець відіграв 57 хвилин проти СК Дніпро-1, однак результативними діями не відзначився.

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Теги
Ігор Циганик Назарій Русин Назарій Русин Владислав Супряга Владислав Супряга Фран Соль Фран Соль Динамо - СК Дніпро-1 Динамо Динамо
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