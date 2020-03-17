Соль: Хочу покинуть Динамо так же, как и пришел – через входную дверь

Форвард Динамо Фран Соль прокомментировал возможный уход из киевского клуба.

"Это сложный сезон, для меня тоже, в частности. После прихода нового главного тренера я не играю. Я немного разочарован теми минутами, что мне дают. В первом матче, когда мне дали сыграть 90 минут, я забил, горжусь собой, ведь доказал, что могу.

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Надо продолжать работать и ждать свой момент. Так бывает, чем больше ты хочешь чего-то, тем сильнее оно от тебя отдаляется. Иногда лучше просто продолжать работать, жить, а момент придет сам.

У меня было несколько вариантов зимой, но ничего серьезного. И я не был настроен покидать команду так. Я хочу уйти из Динамо, как и приходил – через входную дверь. Я до сих пор не потерял надежду", – рассказал Соль в комментарии Marca.

К слову, испанец провел 14 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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