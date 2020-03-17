toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Соль: Хочу покинуть Динамо так же, как и пришел – через входную дверь

10:17 172 Читати українською
Соль: Хочу покинуть Динамо так же, как и пришел – через входную дверь
Фран Соль / фото: ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Фран Соль прокомментировал возможный уход из киевского клуба.

"Это сложный сезон, для меня тоже, в частности. После прихода нового главного тренера я не играю. Я немного разочарован теми минутами, что мне дают. В первом матче, когда мне дали сыграть 90 минут, я забил, горжусь собой, ведь доказал, что могу.

Соль не разделяет паники из-за пандемии коронавируса – игрок оригинально объяснил причину спокойствия

Надо продолжать работать и ждать свой момент. Так бывает, чем больше ты хочешь чего-то, тем сильнее оно от тебя отдаляется. Иногда лучше просто продолжать работать, жить, а момент придет сам.

У меня было несколько вариантов зимой, но ничего серьезного. И я не был настроен покидать команду так. Я хочу уйти из Динамо, как и приходил – через входную дверь. Я до сих пор не потерял надежду", – рассказал Соль в комментарии Marca.

К слову, испанец провел 14 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

Когда Украина сыграет Евро-2020 – бывший наблюдатель УЕФА озвучил новую дату, подтвержденную из нескольких стран

blog_ava
Шаран выступил с заявлением насчет остановки УПЛ
08:30
339
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
28
мин
Манчестер Сити
22:00
Реал Мадрид
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук