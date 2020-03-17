Соль не разделяет паники из-за пандемии коронавируса – игрок оригинально объяснил причину спокойствия

Форвард Динамо Фран Соль прокомментировал ситуацию, которая сложилась из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Ситуация не самая лучшая – мир футбола остановился. Я не разделяю этого, но мне кажется, что чемпионат будет приостановлен. У меня нет страха. Я считаю, что здесь замешаны чьи-то интересы. Я не верю, что есть какие-то поводы для паники, не верю, что количество больных действительно реально.

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Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни – 2 или 6 тысяч, то почему сейчас принимаются такие беспрецедентные меры? Признаков паники у меня нет. Но мои родители приехали ко мне пару недель назад в Киев – Украина закрыла границы и теперь они не могут выехать", – поделился Соль в комментарии Marca.

К слову, испанец провел 14 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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