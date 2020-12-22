"Мое отношение к тому, что Луческу вообще пришел на должность тренера киевского Динамо? Такое же, как и в ситуации с Газзаевым – я просто жду, когда это закончится. И все. Те же ощущения, что и тогда. Этого не должно быть.

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Матчи Динамо я смотрю – я же не за Луческу или Суркиса болею. Но президент Динамо много сделал для того, чтобы у многих болельщиков исчезли эмоции. Это касается не только этого сезона, потому что назначать Хацкевича после Реброва – это было издевательством над здравым смыслом", – сказал Джулай в интервью программе "Футбольный сезон комментатора".

Напомним, Динамо ушло на зимнюю паузу на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, опережая на одно очко Шахтер.

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