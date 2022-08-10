"Погодься на скорочення зарплатні, с*ко": де Йонг зустрівся з агресією фаната Барселони
Майбутнє Френкі де Йонга у каталонському гранді досі оповите таємницею. Це дратує і вболівальників.
25-річний нідерландець має розбіжності з керівництвом "блаугранас" як щодо свого майбутнього, так щодо контракту.
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Принципова позиція Френкі не відмовлятись від своїх заробітків спровокувала критику окремими фанами. Так, до де Йонга, який їхав в авто, звернувся один з уболівальників: "Погодься на скорочення зарплатні, с*ко".
Зауважимо, контракт Френкі з Барсою розрахований до 2026 року. Спершу нідерландця хотів підписати Манчестер Юнайтед, але потім у боротьбу увімкнувся ще й Челсі. Наразі агенти хавбека прибули у Барселону для перемовин.
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