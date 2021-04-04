Эдуард Соболь (слева) после гола в ворота Кортрейка / ФК Брюгге

Защитник Брюгге Эдуард Соболь стал лучшим игроком матча 32-го тура чемпионата Бельгии против Кортрейка (2:1) по данным SofaScore и WhoScored.

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Украинец сравнял счет на 21-й минуте, мощно пробив с линии штрафной в дальний угол ворот после подачи с углового. Оба статистических портала оценили его действия в 8,5 баллов. Больше 8 баллов SofaScore поставил лишь нидерландскому полузащитнику Рууду Вормеру.

К слову, Соболь нанес 3 удара по воротам, заработал пенальти, отдал 34 точные передачи (77%), выиграл 13 из 17 единоборств, сделал 9 отборов, 1 перехват и 3 выноса.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел в футболке Брюгге 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Соболь шикарным голом присоединился к волевой победы Брюгге над Кортрейком Макаренко, Мехелен Шведа уступил

SofaScore:

WhoScored: