Соболь отметился голом в ворота Кортрейка на 21 минуте, и он показался удивительно красивым. После подачи с углового украинец получил мяч на линии штрафной и без обработки пробил – мяч залетел в дальний угол ворот.

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Отметим, что Брюгге проигрывал на момент гола Соболя – Гано на 18 минуте вывел хозяев вперед, а еще раньше забитый мяч Дерейк отменили из-за офсайда. Добавим, что Макаренко остался в запасе Кортрейка.

К слову, этот гол стал первым для Соболя в текущем сезоне в составе Брюгге в 29 матчах. До этого украинец успел отличиться еще 5 результативными передачами.

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