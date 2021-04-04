Едуард Соболь (ліворуч) після гола у ворота Кортрейка / ФК Брюгге

Захисник Брюгге Едуард Соболь став найкращим гравцем матчу 32-го туру чемпіонату Бельгії проти Кортрейка (2:1) за даними SofaScore і WhoScored.

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Українець зрівняв рахунок на 21-й хвилині, потужно пробивши з лінії штрафного у дальній кут воріт після подачі з кутового. Обидва статистичних портали оцінили його дії у 8,5 балів. Більше 8 балів SofaScore поставив лише нідерландському півзахиснику Рууду Вормеру.

До слова, Соболь завдав 3 удари по воротах, заробив пенальті, віддав 34 точні передачі (77%), виграв 13 з 17 єдиноборств, зробив 9 відборів, 1 перехоплення та 3 виноси.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів у футболці Брюгге 30 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.

Соболь шикарним голом долучився до вольової перемоги Брюгге над Кортрейком Макаренка, Мехелен Шведа поступився

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WhoScored: