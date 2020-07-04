Динамо – Шахтер: Соболь спрогнозировал итог Классического

Украинский защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь, права на которого принадлежат Шахтеру, оценил шансы грандов украинского футбола в очном противостоянии.

"Поздравляю Шахтер с очередным чемпионством. Они заслужили, здесь не может быть никаких вопросов. Несмотря на то, что Шахтер стал чемпионом, настроение у них будет серьезное.

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Будет интересно посмотреть эту встречу. Ставлю на ничью – 2:2. Динамо и Шахтер – это всегда эмоция, агрессия и желание забить гол", – сказал Соболь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, недавно бельгийский клуб продлил аренду украинского защитника еще на год.

Поединок 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится уже сегодня, 4 июля, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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