toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо – Шахтар: Соболь спрогнозував підсумок Класичного

4 липня 14:37 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: Соболь спрогнозував підсумок Класичного
Едуард Соболь / ФК Брюгге

Український захисник бельгійського Брюгге Едуард Соболь, права на якого належать Шахтарю, оцінив шанси грандів українського футболу у очному протистоянні.

"Вітаю Шахтар з черговим чемпіонством. Вони заслужили, тут не може бути жодних питань. Незважаючи на те, що Шахтар став чемпіоном, настрій у них буде серйозний.

Соболь прокоментував чутки про інтерес з боку клубів АПЛ

Буде цікаво подивитися цю зустріч. Ставлю на нічию – 2:2. Динамо і Шахтар – це завжди емоція, агресія і бажання забити гол", – сказав Соболь у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, нещодавно бельгійський клуб продовжив оренду українського захисника ще на рік.

Поєдинок 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 4 липня, на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ
4 липня
17959
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Едуард Едуард Соболь
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
17
хв
Бернлі
14:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук