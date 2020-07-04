Динамо – Шахтар: Соболь спрогнозував підсумок Класичного

Український захисник бельгійського Брюгге Едуард Соболь, права на якого належать Шахтарю, оцінив шанси грандів українського футболу у очному протистоянні.

"Вітаю Шахтар з черговим чемпіонством. Вони заслужили, тут не може бути жодних питань. Незважаючи на те, що Шахтар став чемпіоном, настрій у них буде серйозний.

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Буде цікаво подивитися цю зустріч. Ставлю на нічию – 2:2. Динамо і Шахтар – це завжди емоція, агресія і бажання забити гол", – сказав Соболь у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, нещодавно бельгійський клуб продовжив оренду українського захисника ще на рік.

Поєдинок 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 4 липня, на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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