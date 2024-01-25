Украинский защитник Эдуард Соболь, который накануне перешел на правах аренды из Страсбура в Генк, поделился эмоциями от трансфера.

"Для меня это была хорошая идея – вернуться в Бельгию. В этой стране чувствуешь себя как дома.

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Когда Генк вышел на меня, я не колебался ни секунды. Помню также домашнюю публику и атмосферные матчи на стадионе Генка. Манера игры команды мне очень нравится, и я с нетерпением жду, чтобы показать себя на поле", – цитирует Соболя официальный сайт Генка.

Напомним, защитник сборной Украины в свое время уже играл в Бельгии, выступая за Брюгге. В Генке он будет выступать до конца сезона – у "шахтеров" есть право выкупа игрока. К слову, за Страсбур в текущем сезоне Эдуард выходил только в 4 матчах.

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