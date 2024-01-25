Український захисник Едуард Соболь, який напередодні перейшов на правах оренди зі Страсбура в Генк, поділився емоціями від трансферу.

"Для мене це була хороша ідея – повернутися до Бельгії. У цій країні почуваєшся як удома.

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Коли Генк вийшов на мене, я не вагався ні секунди. Пам'ятаю також домашню публіку та атмосферні матчі на стадіоні Генка. Манера гри команди мені дуже подобається, і я з нетерпінням чекаю, щоби показати себе на полі", – цитує Соболя офіційний сайт Генка.

Нагадаємо, захисник збірної України свого часу вже грав у Бельгії, виступаючи за Брюгге. У Генку він виступатиме до кінця сезону – у "шахтарів" є право викупу гравця. До слова, за Страсбур у поточному сезоні Едуард виходив лише у 4 матчах.

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