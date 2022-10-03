Эдуард Соболь стал вторым украинцем в этом сезоне, который оказался в сборной тура чемпионата Бельгии по версии статистического портала Sofa Score.

Левый защитник Брюгге Эдуард Соболь получил высокую оценку 8.3 от авторитетного футбольного портала Sofa Score. Вместе с ним из Брюгге в сборную тура попал также опорный полузащитник Рафаель Оньедика.

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Соболь впервые в сезоне 2022/23 оказался в сборной тура по версии Sofa Score. Он стал вторым украинцем в нынешнем сезоне, который отметился подобным достижением. Ранее нападающий Брюгге Роман Яремчук попадал в сборную 8 тура чемпионата Бельгии по версии того же Sofa Score.

После десяти туров Брюгге занимает третье место в чемпионате Бельгии.

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