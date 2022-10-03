Едуард Соболь став другим українцем у цьому сезоні, який опинився у збірній туру чемпіонату Бельгії за версією статистичного порталу Sofa Score.

Лівий захисник Брюгге Едуард Соболь отримав високу оцінку 8.3 від авторитетного футбольного порталу Sofa Score. Разом із ним із Брюгге до збірної туру потрапив також опорний півзахисник Рафаель Он'єдіка.

Соболь розкішно забив зі штрафного: перший гол українця за рік, який допоміг Брюгге перемогти

Соболь вперше у сезоні 2022/23 опинився у збірній туру за версією Sofa Score. Він став другим українцем у нинішньому сезоні, який відзначився подібним здобутком. Раніше нападник Брюгге Роман Яремчук потрапляв до збірної 8-го туру чемпіонату Бельгії за версією того ж Sofa Score.

Після десяти турів Брюгге посідає третє місце у чемпіонаті Бельгії.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти