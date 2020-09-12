Брюгге намагається повернутися на вершину чемпіонату Бельгії після не надто вдалого старту.

Жупіле Ліга, 5 тур

Брюгге – Васланд-Беверен – 4:1

Голи: Ванакен, 16, 39, Окереке, 50, Крменчік, 84 – Хейманс, 30

Соболь вийшов у основі і допоміг чемпіону здобути другу перемогу поспіль. На 16 хвилині Ванакен реалізував пенальті за фол проти Бонавентуре, але на 30 хвилині гості відігралися. Захист Брюгге відверто не встиг за стрімкою контратакою суперника – Соболь марно намагався підстрахувати центрбеків, які не встежили за Хеймансом.

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Пропущений м'яч не збентежив Брюгге, і вже через кілька хвилин Ванакен оформив дубль. Побиття Васланд-Беверена завершилося в другому таймі. Соболь зробив силовий простріл з лівого флангу, м'яч відлетів з кількох рикошетів, але Окереке зміг зорієнтуватися – 3:1. Під завісу матчу стався розгром. Соболь ідеально навісив на голову Крменчику, який не змарнував зусиль партнера.

Перемога дозволила Брюгге вийти до трійки лідерів, однак перемоги конкурентів можуть спустити чинного чемпіона на 5 сходинку.

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Асист Соболя: