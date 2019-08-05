Соболь мог перейти в Гент

Защитник Брюгге Эдуард Соболь мог стать партнером Яремчука, Пластуна и Безуса в Генте.

"Эдик буквально 2-3 недели назад мог оказаться в другом бельгийском клубе. Один из главных конкурентов – Гент – был готов выложить за него 2 миллиона евро + 20-30% от следующего трансфера. И стороны были очень близки к договоренности. Но, на мой взгляд, Эдик стоит дороже этих денег. Наверное, в аренде у Брюгге есть опция выкупа.

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Не понятно, выгодна ли Шахтеру продажа Соболя. Потому что пока не видно замены Исмаили на левом фланге. Так что Динамо немного не повезло в том, что Соболь оказался именно в Брюгге", – сказал агент Михаил Метревели в эфире программы Великий футбол.

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