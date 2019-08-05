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Соболь выделил трех самых опасных игроков Динамо перед противостоянием в Лиге чемпионов

12:36 199 Читати українською
Соболь выделил трех самых опасных игроков Динамо перед противостоянием в Лиге чемпионов
Эдуард Соболь (№2) / Брюгге

Защитник Брюгге Эдуард Соболь поделился мнением относительно отдельных игроков киевского клуба.

 

"Думаю, Витя Цыганков сейчас один из лидеров Динамо. Стоит его опасаться, потому что он умный футболист с хорошей скоростью, у него отличный удар, хорошая левая нога.

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Никита Бурда физически сильный футболист, у него качественные передачи, хорошо ведет единоборства, сильная игра один в один, его нужно опасаться при стандартах.

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Миколенко очень уверенно себя чувствует на левом фланге, хорошо действует в обороне, подключается в атаку. Думаю, нашему правому флангу нужно будет уделить ему внимание", – сказал Соболь в комментарии программе "Великий футбол".

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