"Ми знаємо лише Шевченка": як Брюгге готується до матчу з Динамо

"Футбол 24" завітав до затишного бельгійського Брюгге, щоб провести невеличку екскурсію містом, у якому розпочнеться єврокубкова кампанія київського Динамо.

Брюгге – дивовижне місто, розташоване на північному заході Бельгії. Перше, на що звертаєш увагу там – величезна кількість велосипедних доріжок, якими пронизаний увесь Брюгге. Через це, щоправда, автомобілістам досить незручно пересуватись містом. Вузенькі вулички ніби створені для велоподорожей, тому про автівку варто забути.

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Водночас ви насолоджуєтесь неймовірною архітектурою міста. Кожну будівлю в центрі Брюгге, без вагань, можна назвати справжнім витвором мистецтва. Оздоблення верхівок будинків, велика кількість парків та водні канали, які надають Брюгге особливий шарм, заворожують сотні тисяч туристів з усього світу. Але ми тут не тільки заради подорожей, тому прямуємо на місцевий стадіон.

Ян Брейдель розташований практично на виїзді з міста. Його без проблем можна пропустити серед двоповерхових будиночків, за якими і сховалася арена. Стадіон досить затишний і одразу відчувається, що клуб тут люблять, адже крамничка з квитками на домашні матчі розфарбована у кольори Брюгге.

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Поруч – фан-шоп бельгійського клубу, який потішить вболівальників цікавим асортиментом клубної атрибутики. Окрім звичних футболок та шаликів, тут можна придбати худі з логотипом Брюгге і навіть халати.

Оскільки місцевих вболівальників у магазині не було, ми вирішили дізнатись думку щодо майбутнього матчу в Лізі чемпіонів працівників фан-шопу:

– Розкажіть, чи знаєте ви щось про свого майбутнього суперника у Лізі чемпіонів – київське Динамо?

– Динамо? Ми лише знаємо, що це клуб з України.

– Можливо, ви чули про гравців київської команди?

– Ні-ні, ми не чули про представників молодого покоління. Шевченко грав за Динамо? Тоді так, одного знаємо.

– Кого можете виділити з футболістів Брюгге?

– По-перше – Ханс Ванакен, капітан команди та наша головна зірка. Також багато очікуємо від новачка команди Давіда Окереке, який був одним з найкращих бомбардирів в італійській Спеції у Серії B. Думаємо, що шанси Брюгге та Динамо – 50 на 50. Але сподіваємось, що Брюгге вийде переможцем з цього протистояння.

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Микита Ковальчук, ексклюзивно з Брюгге