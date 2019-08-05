Соболь міг перейти у Гент

Захисник Брюгге Едуард Соболь міг стати партнером Яремчука, Пластуна та Безуса у Генті.

"Едик буквально 2-3 тижні тому міг опинитися в іншому бельгійському клубі. Один з головних конкурентів – Гент – був готовий викласти за нього 2 мільйони євро + 20-30% від наступного трансферу. І сторони були дуже близькі до домовленості. Але, на мій погляд, Едик коштує дорожче за ці гроші. Напевно, в оренді у Брюгге є опція викупу.

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Не зрозуміло, чи вигідний Шахтарю продаж Соболя. Тому що поки не видно заміни Ісмаїлі на лівому фланзі. Так що Динамо трохи не пощастило в тому, що Соболь опинився саме в Брюгге", – сказав агент Михайло Метревелі в ефірі програми Великий Футбол.

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