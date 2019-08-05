toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Соболь міг перейти у Гент

17:05 332 Читать на русском
Соболь міг перейти у Гент
Едуард Соболь / ФК Брюгге

Захисник Брюгге Едуард Соболь міг стати партнером Яремчука, Пластуна та Безуса у Генті.

"Едик буквально 2-3 тижні тому міг опинитися в іншому бельгійському клубі. Один з головних конкурентів – Гент – був готовий викласти за нього 2 мільйони євро + 20-30% від наступного трансферу. І сторони були дуже близькі до домовленості. Але, на мій погляд, Едик коштує дорожче за ці гроші. Напевно, в оренді у Брюгге є опція викупу.

Соболь виділив трьох найнебезпечніших гравців Динамо перед протистоянням в Лізі чемпіонів

Не зрозуміло, чи вигідний Шахтарю продаж Соболя. Тому що поки не видно заміни Ісмаїлі на лівому фланзі. Так що Динамо трохи не пощастило в тому, що Соболь опинився саме в Брюгге", – сказав агент Михайло Метревелі в ефірі програми Великий Футбол.

"Ми знаємо лише Шевченка": як Брюгге готується до матчу з Динамо

blog_ava
"Шапаренко у "дублі" – невипадково". Чому Сидорчук нагадав Белькевича, а Можаровський судив "не по-футбольному"
15:40
9476
Теги
Трансфери Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге Українці за кордоном Шахтар Шахтар Гент Гент Бельгія Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
43
хв
Рига
19:00
ГІК
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук