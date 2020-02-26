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Наполи получил поддержку МЕССИны: аппетитная телеведущая откровенными фото мотивирует игроков на подвиг с Барселоной

19:25 331 Читати українською
Наполи получил поддержку МЕССИны: аппетитная телеведущая откровенными фото мотивирует игроков на подвиг с Барселоной
Флориана Мессина / Фото из открытых источников

Пока в Италии свирепствует коронавирус местные болельщики вернулись к просмотру матчей по ТВ и увиденное их совершенно не разочаровало.

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

Флориана Мессина – итальянская модель, которая работает телеведущей футбольного шоу Tutti на местном канале Canale 9.

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30-летняя красавица, несмотря на свой статус, не скрывает своей любви к Наполи. Накануне первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против грозной Барселоны Флориана опубликовала в Instagram соблазнительное фото в майке неапотитанцив, подписав: "Если ты можешь мечтать об этом, ты можешь сделать это! Форца Наполи всегда".

"Партенопейцы" вдохновились таким пожеланием и не хотели разочаровать прекрасную фанатку, благодаря чему завоевали неплохой для себя результат – 1:1. Насколько далеко готова зайти Мессина, чтобы ее любимцы создали чудо на Камп Ноу – увидим уже скоро. Ответный матч Барселона – Наполи запланирован на 18 марта.

•Love Dubai •

Допис, поширений FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Dress @heleneboutique // ph @gianluca.lettieri

Допис, поширений FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

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Девушка дня Наполи - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Наполи Наполи Лига чемпионов Девушки футболистов
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