Наполи получил поддержку МЕССИны: аппетитная телеведущая откровенными фото мотивирует игроков на подвиг с Барселоной

Пока в Италии свирепствует коронавирус местные болельщики вернулись к просмотру матчей по ТВ и увиденное их совершенно не разочаровало.

Флориана Мессина – итальянская модель, которая работает телеведущей футбольного шоу Tutti на местном канале Canale 9.

Роналду ежемесячно дает Джорджине 100 тысяч евро – испанские СМИ намекают, что игрок платит девушке зарплату

30-летняя красавица, несмотря на свой статус, не скрывает своей любви к Наполи. Накануне первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против грозной Барселоны Флориана опубликовала в Instagram соблазнительное фото в майке неапотитанцив, подписав: "Если ты можешь мечтать об этом, ты можешь сделать это! Форца Наполи всегда".

"Партенопейцы" вдохновились таким пожеланием и не хотели разочаровать прекрасную фанатку, благодаря чему завоевали неплохой для себя результат – 1:1. Насколько далеко готова зайти Мессина, чтобы ее любимцы создали чудо на Камп Ноу – увидим уже скоро. Ответный матч Барселона – Наполи запланирован на 18 марта.

Наполи – Барселона: несправедливый результат, тактическая победа Гаттузо и провал Месси на территории Марадоны