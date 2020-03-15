Барселона согласовала личный контракт с Мартинесом, – СМИ

В лагере каталонцев решили не жалеть денег для подписания соотечественника Лионеля Месси.

Барселона договорилась с форвардом Интера Лаутаро Мартинесом относительно будущего перехода в каталонский клуб, сообщает Daily Star.

Интер требует трех игроков Барселоны в обмен на Мартинеса

22-летнего аргентинца ожидает контракт с зарплатой в 17 млн евро, примерно столько получает нападающий Барсы Антуан Гризманн. По информации СМИ, Интер получит за своего таланта около 65 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А, Мартинес провел 22 матча, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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