Поединок между Таврией и Энергией был прерван визитом четвероногого гостя.

На 76-ой минуте встречи пес внезапно появился на поле стадиона в Марьяновке.

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Арбитр остановил матч, однако ловить собаку никто не спешил. В конце концов, лохматый беззаботно пробежал все поле и прекратил слалом по собственному желанию. Это был самый интересный момент концовки игры, поскольку к тому времени уже установился окончательный счет 4:1 в пользу Таврии.

Заметим, что собаки далеко не впервые становятся гостями на поединках Второй лиги. Похожий курьез произошел в матче прошлого розыгрыша между Нивой В и Карпатами.

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