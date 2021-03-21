Поединок Второй лиги между винницкой Нивой и львовскими Карпатами подарил роскошный материал для мемов.

На 15 минуте "львы" получили угловой, однако подать его оказалось не так просто из-за наглого гостя.

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При счете 1:0 на газон ворвался собака и беззаботно начал нюхать мяч возле флажка. Похоже, движения бокового арбитра напугали собаку, поэтому он быстро покинул пределы поля. Лохматый успел слегка задеть мяч, заставив игрока Карпат Олега Березу снова ставить его в разрешенную зону. Правда, подача оказалась крайне неудачной.

Появление собаки вдохновило Карпаты, которые забили два мяча и вышли вперед до перерыва. Во второй половине "талисман" гостей на поле не выходил, а Нива таки вырвала победу – 4:2.

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