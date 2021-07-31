Поєдинок між Таврією та Енергією був перерваний візитом чотирилапого гостя.

На 76-ій хвилині зустрічі пес раптово з'явився на полі стадіону у Мар'янівці.

Весілля матусі змусило легіонера Колоса пропустити матч – сюрреалізм з Ковалівки

Арбітр зупинив матч, проте ловити песика ніхто не поспішав. Зрештою, кудлань безтурботно пробіг усе поле і припинив слалом за власним бажанням. Це був найцікавіший момент кінцівки гри, оскільки до того часу вже встановився остаточний рахунок 4:1 на користь Таврії.

Зауважимо, що собаки далеко не вперше стають гостями на поєдинках Другої ліги. Схожий курйоз трапився у матчі минулого розіграшу між Нивою В та Карпатами.

Золоті 70-ті: Блохін + супержінка, Гаррінча повільно вмирає, трилер 4:4 з українцями і ще 27 фото "старої школи"