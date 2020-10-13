"Такая игра – это хороший шанс посмотреть, что мы в данный момент имеем. Определить это в матчах, допустим, с Молдовой и Грузией, очень сложно. Также сейчас объективно дать оценку игре нашей команды непросто, так как есть много различных факторов. Это и политическая ситуация в Украине, пандемия, многие футболисты не могут сыграть, некоторые футболисты только начали тренироваться.

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Этот поединок с Испанией будет очень сложным еще по одной причине: когда у вас цикл в три игровых дня, первый матч еще более-менее проходит, а потом играть крайне сложно. Думаю, для Украины будет очень непростая игра. И зацепиться за ничью будет очень трудно. Хотя это футбол, надо настраиваться на матч. Шевченко надо настраивать команду и определиться с теми футболистами, которые могут играть за сборную. Могут! Еще раз повторю. Потому что это игра наподобие Лиги чемпионов. Это уже другой футбол, не украинский.

Будет ли Украина контролировать мяч в поединке с испанцами? Не думаю. С кем угодно можно это делать, только не с Испанией. Испания – одна из ведущих стран в мире в плане владения мячом. Сборная Испании, Барселона, Реал, испанские клубы – это все очень серьезно. У них очень большой запас мастерства. Они могут и стоя играть. В играх с этими соперниками, когда не хватает кондиций, контроль мяча соперника отнимает очень много сил.

Будет ли сложнее играть без Малиновского? Я не думаю. Сейчас нет такого футболиста, который, если не играет, то Украина остановится. Да, Малиновский – это очень хороший знаковый футболист для Украины, но не тот, кто сейчас определяет лицо сборной Украины. Сейчас вообще трудно найти такого человека", – сказал Буряк в интервью изданию Sport.ua.

Напомним, поединок между украинцами и испанцами стартует сегодня, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

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