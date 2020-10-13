Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сохраняет максимальную концентрацию перед поединком с испанцами и требует того же от своих футболистов.

Как известно, уже сегодня, 13 октября, "сине-желтые" проведут поединок 4-го тура Лиги наций против сборной Испании. Матч, который пройдет на НСК Олимпийский в Киеве, начнется в 21:45.

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Украинцы на поле НТК им. В. Банникова утром провели финальную тренировку перед поединком. К сверхважной игре не все отнеслись с должной ответственностью, позволяя себе шутки во время указаний главного тренера. Андрей Николаевич, обращаясь непосредственно к Виталию Миколенко, сразу пресек насмешки, подчеркнув: "Не надо смеяться, сынок! Не надо смеяться – мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно? Пожалуйста!".

Напомним, после трех туров "сине-желтые" занимают в турнирной таблице группы А4 третье место, набрав три очка. Испания же возглавляет группу, имея в активе 7 пунктов.

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