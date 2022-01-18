"Це тиск, який не працює із такими людьми, як ми. Можливо, це спрацює з агентами, які дружать із Барселоною. Це не моя справа, але я тут, щоб захищати інтереси мого гравця.

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Ми тут не для того, щоб розпалювати суперечки у соціальних мережах. Але правду треба сказати. Так, у нас високі вимоги, але ми давно довели, що рішення Усмана щодо продовження кар'єри не залежить від грошей. В іншому разі його б тут і не було.

Якби Барселона хотіла вести переговори, вона спробувала б сісти з нами за стіл. Але з їхнього боку немає жодних намірів домовлятися, лише погрози, що він більше не гратиме за цю команду. Але такі методи заборонені. Ми будемо захищати права Усмана, якщо доведеться.

Ми не знаємо, що робитимемо далі, ще нічого не вирішено. Але Барселона втрачає Усмана. Із самого початку ми показали, що хочемо обговорювати контракт – звісно, ​​висунувши свої умови", – заявив Сіссоко у коментарі RMC Sport.

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