Срна оценил уровень Фонсеки у руля Шахтера

Экс-капитан Шахтера, а ныне игрок Кальяри Дарио Срна поделился мыслями относительно уровня работы главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки.

"Фонсека – человек, который помогает Шахтеру. Он – молодой, талантливый, амбициозный.

Я верю, что он справится со всеми задачами, которые перед ним стоят. Если он тренер Шахтера – он хороший, поверьте мне", – сказал Срна в эфире ТК Футбол 1.

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Напомним, Паулу Фонсека возглавил Шахтер в 2016 году. За это время португалец успел дважды завоевать золотые медали УПЛ и дважды выиграть Кубок Украины.

Напомним, в текущем сезоне "горняки" уже вылетели из Лиги Европы, но лидируют в национальном чемпионате и также сохраняют шансы снова завоевать Кубок Украины.

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