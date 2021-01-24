Перед противостоянием с Астрой болельщики Сепси слепили сотни снеговиков, чтобы разместить их на трибунах вместо настоящих зрителей, которые из-за эпидемиологических ограничений не могут попасть на стадион.

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В общем арена была почти полностью заполнена, а участие в создании снеговиков приняли более 500 семей. Для этого даже пришлось везти снег из соседнего городка.

В конце концов, Сепси разгромил Астру со счетом 4:1. В частности, произошло это и благодаря поддержке "фанатов" на стадионе. "Бело-красные" закрепили за собой 4 место в турнирной таблице чемпионата Румынии.

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