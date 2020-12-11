"Кто самый стильный? Во многих неплохой стиль в одежде. Из того, что я видел, это Бущан. Это мое личное мнение. Не знаю, прав я или нет.

Бэлуцэ не исключает возможности остаться в Динамо по окончании сезона

Самый забавный? Гармаш. Это было просто. Без сомнений. На втором месте Цитаишвили – он забавный и с хорошим чувством юмора.

Наиболее загадочный? Попов. Не знаю почему, но он все время ходит серьезный, редко смеется. Не хочу сказать, что это плохо или странно, но он точно самый серьезный в коллективе. У меня с ним хорошие отношения. Он классный парень.

Кого бы позвал с собой на разборки? Попова. Однозначно. 100%. На любые драки нужно звать его. На необитаемый остров взял бы Де Пену. Мы с ним хорошо ладим, начали дружить, мне с ним легко.

Кто бы мог стать классным комедийным актером? Бущан. У него хорошее чувство юмора. Он часто шутит с серьезным лицом. Кто бы стал классным шоуменом? Вербич. А нет, Жерсон Родригес. Он был бы звездой.

Кого из игроков Динамо хотел бы видеть президентом своей страны (Румынии – прим.)? Сидорчука. Он опытный, харизматичный и талантливый лидер", – сказал Бэлуцэ в комментарии SportArenaTV.

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