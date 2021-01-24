Перед протистоянням з Астрою вболівальники Сепсі зліпили сотні сніговиків, щоб розмістити їх на трибунах замість справжніх глядачів, які через епідеміологічні обмеження не можуть потрапити на стадіон.

Президент Румунії, комедійний актор та шоумен – Белуце роздав неочікувані ролі гравцям Динамо

Загалом арена була майже повністю заповнена, а участь у створенні сніговиків взяли понад 500 сімей. Для цього навіть довелось везти сніг із сусіднього містечка.

Зрештою, Сепсі розгромив Астру з рахунком 4:1. Зокрема, сталось це і завдяки підтримці "фанатів" на стадіоні. "Біло-червоні" закріпили за собою 4 місце у турнірній таблиці чемпіонату Румунії.

Український Рамос: феєрив у Лізі Європи, пережив війну за Нагірний Карабах, його сусід – екс-зірка Ньюкасла та Бордо