Беседин оставил костыли, Кулач перенес коронавирус – Динамо сообщило о состоянии травмированных
Врачи киевского клуба продолжают возвращать динамовцев до "рабочего" состояния.
Нападающий Динамо Владислав Кулач недавно переболел Covid-19 и сейчас восстанавливается, сообщает официальный сайт киевлян.
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Также неплохие дела у Артема Беседина, который уже без костылей занимается в тренажерном зале. Миколенко и Буяльский уже почти залечили свои повреждения и в ближайшее время вернутся к тренировкам в общей группе. Худшая ситуация у Дениса Попова, травма защитника киевлян выбила его на полгода.
Ближайший поединок Динамо проведет на выезде 16 октября против ФК Львов, а через 4 дня будет играть против Барселоны.
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