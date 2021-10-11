Нападающий Динамо Владислав Кулач недавно переболел Covid-19 и сейчас восстанавливается, сообщает официальный сайт киевлян.

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Также неплохие дела у Артема Беседина, который уже без костылей занимается в тренажерном зале. Миколенко и Буяльский уже почти залечили свои повреждения и в ближайшее время вернутся к тренировкам в общей группе. Худшая ситуация у Дениса Попова, травма защитника киевлян выбила его на полгода.

Ближайший поединок Динамо проведет на выезде 16 октября против ФК Львов, а через 4 дня будет играть против Барселоны.

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