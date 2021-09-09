"Мы создаем команду, способную бороться за победы. У нас отличный состав, мы будем бороться за триумфы. Это новый этап, у нас есть талантливые игроки, которые очень мотивированы.

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Теперь нам нужно достичь автоматизма. С поддержкой фанатов мы будем конкурентоспособны. Я очень доволен трансферами. В сложных условиях спортивный департамент выполнил прекрасную работу. В следующее трансферное окно мы сможем вести себя более нормально", – цитирует Лапорту Diario Sport.

Напомним, каталонцы этим летом подписали, в частности, Эрика Гарсию, Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Люка Де Йонга.

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