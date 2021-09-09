Голландец не слишком впечатлил своей техникой во время презентации в каталонском клубе.

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Новичок Барселоны несколько неуклюже и коряво набивал мяч, едва не уронив его на землю. Такая техника не слишком характерна для профессионального футболиста, но де Йонга это не беспокоило. Нападающий спокойно завершил упражнение и продолжил позировать для фотокамер.

Напомним, Барса арендовала 31-летнего форварда у Севильи. В прошлом сезоне де Йонг провел 48 матчей, записав в свой актив 9 голов и ассист.

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