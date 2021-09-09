"Зможемо поводитись нормально": Лапорта задоволений трансферами Барселони
Президент "блаугранас" Жоан Лапорта оцінив комплектацію команди й літню трансферну кампанію.
"Ми створюємо команду, здатну боротися за перемоги. У нас чудовий склад, ми будемо боротися за тріумфи. Це новий етап, у нас є талановиті гравці, які дуже мотивовані.
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Тепер нам потрібно досягти автоматизму. З підтримкою фанатів ми будемо конкурентоздатні. Я дуже задоволений трансферами. В складних умовах спортивний департамент виконав прекрасну роботу. Наступного трансферного вікна ми зможемо поводитись нормально", – цитує Лапорту Diario Sport.
Нагадаємо, каталонці цього літа підписали, зокрема, Еріка Гарсію, Серхіо Агуеро, Мемфіса Депая і Люка Де Йонга.
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