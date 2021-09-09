"Ми створюємо команду, здатну боротися за перемоги. У нас чудовий склад, ми будемо боротися за тріумфи. Це новий етап, у нас є талановиті гравці, які дуже мотивовані.

Де Йонг показав "дерев'яну" техніку на презентації в Барселоні – відео кумедного набивання м'яча

Тепер нам потрібно досягти автоматизму. З підтримкою фанатів ми будемо конкурентоздатні. Я дуже задоволений трансферами. В складних умовах спортивний департамент виконав прекрасну роботу. Наступного трансферного вікна ми зможемо поводитись нормально", – цитує Лапорту Diario Sport.

Нагадаємо, каталонці цього літа підписали, зокрема, Еріка Гарсію, Серхіо Агуеро, Мемфіса Депая і Люка Де Йонга.

"Трансфер Грізманна – відстій": Куман здивований "підступом" Суареса – Барселона ставить на двох гравців після Мессі