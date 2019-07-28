Кадар прокомментировал слухи о переходе в Зенит

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал о возможном трансфере в Зенит.

"У нас был разговор. Можно сказать, что я был близок к переходу в Зенит, но этого не случилось. Причина мне неизвестна – Хацкевич или кто-то другой. Я просто ждал, как разрешится ситуация. Это было непростое время для меня.

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Переезд в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел туда перейти, если бы я мог. Это было бы хорошо для всех. Динамо получило бы хорошую компенсацию", – цитирует Кадара Tribuna.com.

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