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Кадар прокомментировал слухи о переходе в Зенит

13:39 219 Читати українською
Кадар прокомментировал слухи о переходе в Зенит
Тамаш Кадар / Футбол 24

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал о возможном трансфере в Зенит.

"У нас был разговор. Можно сказать, что я был близок к переходу в Зенит, но этого не случилось. Причина мне неизвестна – Хацкевич или кто-то другой. Я просто ждал, как разрешится ситуация. Это было непростое время для меня.

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Переезд в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел туда перейти, если бы я мог. Это было бы хорошо для всех. Динамо получило бы хорошую компенсацию", – цитирует Кадара Tribuna.com.

Ранее была информация, что "сине-бело-голубые" готовы были выложить за венгра 8 млн евро.

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