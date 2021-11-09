Вингер молодежной команды Динамо Самба Диалло рассказал, кто из основных игроков киевлян вдохновляет его своей игрой.

"Мне понравился Шапаренко. Смотрел на него и понимал, что тоже хочу так играть.

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В чем его сила? Прежде всего, он очень легко и мягко принимает мяч. Дальше контроль. Работа с мячом у него на очень высоком уровне. Я сразу понял, что это игрок с большим будущим", – сказал Диалло в комментарии SportArena.

Напомним, 18-летний сенегалец стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА, оформив 5 голов в 4 матчах.

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