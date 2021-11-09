"Смотрел на него и понимал, что тоже хочу так играть": Диалло признался, кто из игроков Динамо больше всего его поразил
Вингер молодежной команды Динамо Самба Диалло рассказал, кто из основных игроков киевлян вдохновляет его своей игрой.
"Мне понравился Шапаренко. Смотрел на него и понимал, что тоже хочу так играть.
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В чем его сила? Прежде всего, он очень легко и мягко принимает мяч. Дальше контроль. Работа с мячом у него на очень высоком уровне. Я сразу понял, что это игрок с большим будущим", – сказал Диалло в комментарии SportArena.
Напомним, 18-летний сенегалец стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА, оформив 5 голов в 4 матчах.
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