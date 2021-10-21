"Интерес Манчестер Сити? Сейчас я полностью сконцентрирован на Динамо, даже не читаю такую информацию. Я начинаю расти и делаю все, чтобы прогрессировать именно в Динамо. Конечно, я поговорю с агентами, но это все будет позже.

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Я хочу играть за первую команду, уже тренировался с ними. У меня нет никакого страха. Я не боюсь этого, готов хорошо и верю в свой талант", – сказал Диалло в комментарии SportArena.

Добавим, что 18-летний сенегалец стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА, оформив 3 гола в 3 матчах.

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