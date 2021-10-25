С бывшим экспертом телеканалов Футбол Сергеем Морозовым смогут проститься все неравнодушные уже завтра, 26 октября.

Гражданская панихида и прощание с Сергеем Морозовым состоятся в Олимпийском дворике НСК Олимпийский во вторник, 26 октября, сообщает официальный сайт телеканалов Футбол.

Умер Сергей Морозов – эксперт каналов "Футбол" и чемпион СССР в составе Зари

Прощание пройдет с 11:00 до 12:30, а после панихиды Сергей Морозов будет похоронен на Совском кладбище.

Напомним, Сергей Морозов ушел из жизни в возрасте 71 года, причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Главными клубами в его карьере стали московский ЦСКА и тогда еще ворошиловградская Заря, с которой Морозов выигрывал чемпионат СССР-1972. После Сергей Юрьевич работал тренером в Украине, Китае и Туркменистане, а с 2008 года был экспертом на телеканалах Футбол.

"Люди, работавшие в тот вечер, не могли сдержать слез". Каким в нашей памяти останется Сергей Панасюк