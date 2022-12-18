В понедельник, 19 декабря, пройдут похороны Синиши Михайловича, который умер после длительной борьбы с лейкемией.

Синиши Михайловича не стало 16 декабря в возрасте 53 лет. Легенда Серии А проиграл борьбу за жизнь, не сумев одолеть лейкемию.

Умер легендарный футболист и тренер Синиша Михайлович – он не смог побороть страшный недуг

Церемония прощания с сербом состоится в воскресенье, 18 декабря, в Риме. Каждый желающий может попрощаться с экс-игроком Ромы, Лацио и Интера. Для этого в центре итальянской столицы открыли специальное похоронное здание, которое открыто для посетителей с 10 до 18 часов, сообщает Corriere dello Sport.

Похоронят Михайловича 19 декабря тоже в Риме. Церемония начнется в 11:00 по местному времени. В честь умершего футболиста и тренера все матчи в Италии, запланированные на эти выходные, начнутся с минуты молчания.

Еще в 2019 году Михайловичу диагностировали лейкемию. Специалист прошел лечение, после которого болезнь отступила, но весной 2022-го у него произошел рецидив. Синиша выступал за Войводину, Црвену Звезду, Рому, Сампдорию, Лацио и Интер. Тренировал Болонью, Катанию, Фиорентину, сборную Сербии, Сампдорию, Милан, Торино и лиссабонский Спортинг.

"Евтаназія? Я ніколи не боявся смерті": екс-тренеру Барселони поставили страшний діагноз, він не здається і усіх дивує